Cosenza, esalazioni da vasca con mosto: 4 morti

I decessi in Contrada Carusi, a Paola. Una donna in ospedale con segni di asfissia

Quattro morti in contrada Carusi, a Paola, in provincia di Cosenza, a causa delle esalazioni provocate da una vasca contenente mosto. Le vittime sarebbero due anziani di 70 anni, un 50enne e un 46enne. Una quinta persona, donna, è stata trasportata in ospedale in eliambulanza con segni di asfissia. Le quattro persone sarebbero cadute in una vasca di mosto mentre erano impegnate nella vendemmia. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri, anche i medici del 118 e due elisoccorso.