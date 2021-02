Covid Abruzzo, oggi 493 nuovi casi e 7 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 493 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 7 morti. Da inizio emergenza i casi di Covid nella Regione sono stati 48791. Nel numero dei positivi sono compresi anche 34905 dimessi o guariti che da ieri sono stati 158. Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 685912 tamponi molecolari e 177086 test antigenici. Il tasso di positività è al 4.9%.

In terapia intensiva 64 pazienti Covid, mentre i ricoverati in ospedale sono 535. Del totale dei casi positivi, 12739 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 11683 in provincia di Chieti, 11900 in provincia di Pescara, 11887 in provincia di Teramo, 407 fuori regione e per 175 sono in corso verifiche sulla provenienza.