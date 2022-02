Covid, ancora minacce social da no vax a Draghi

Ancora minacce social da parte di no vax al premier Mario Draghi. Il gruppo Telegram 'Basta dittatura' rilancia l'invito a ritrovarsi ogni sera alle 21 sotto casa del presidente del Consiglio, definito 'Draghino malefico'. Nell'immagine che accompagna l'invito al mondo no vax e no pass si vede Draghi con i baffetti da Hitler preso alle spalle da una sorta di guerrigliero in mimetica. Accanto, la foto del palazzo del premier con la segnalazione del punto di incontro.