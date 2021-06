Covid, Burioni: "Non esiste farmaco efficace nella cura domiciliare"

"Non esiste nessun farmaco dimostrato efficace nella terapia domiciliare di Covid-19. Esistono invece farmaci (uno per tutti: i cortisonici) che sono stati dimostrati essere dannosi se usati nella fase precoce della malattia. Chi sostiene cose diverse ha il dovere di provarle". Lo scrive su Twitter il virologo Roberto Burioni, docente dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Sempre il virologo in un precedente tweet aveva ricordato che "l'aspirina è inefficace contro Covid-19" e le terapie domiciliari "sono una bugia pericolosa, forse molto remunerativa per alcuni".