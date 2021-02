Covid Campania, 1.751 nuovi contagi e 18 morti: bollettino

Napoli, 13 feb. (Adnkronos)

Sono 1.751 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi. Segnalati inoltre altri 18 morti, 13 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 5 avvenuti in precedenza ma registrati ieri.

Dei 1.751 nuovi positivi, 97 sono risultati sintomatici. I tamponi analizzati oggi sono 20.413, di cui 3.674 antigenici. La percentuale di test positivi sul totale dei tamponi eseguiti è pari all'8,5%. I casi di coronavirus registrati in Campania dall'inizio dell'emergenza sono 241.313 (di cui 2.903 antigenici), i tamponi complessivamente processati sono 2.649.897 (di cui 60.172 antigenici). Sono 3.999 le persone morte in Campania dall'inizio della pandemia da Covid-19. Sono 981 i nuovi guariti: il totale dei guariti sale a 169.230. In Campania sono attualmente ricoverati 104 pazienti Covid in terapia intensiva e 1.356 pazienti Covid nei reparti di degenza.