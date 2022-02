Covid oggi Germania, 159.217 contagi e 243 morti

Incidenza in calo, da inizio pandemia più di 12,5 mln di contagi, superata soglia 120.000 morti

Sono 159.217 i contagi da coronavirus registrati in Germania secondo i numeri del bollettino di oggi, 15 febbraio 2022. Segnalati 243 morti. Cala per il terzo giorno consecutivo il dato sull'incidenza settimanale dei casi, mentre sono più di 120.000 i decessi complessivi per complicanze legate al Covid-19 su oltre 12,5 milioni di infezioni accertate dall'inizio della pandemia. I positivi resi noti oggi portano il totale a 12.580.343 contagi con 120.220 morti e circa 8.989.100 persone guarite dopo aver contratto il Covid-19.

L'incidenza è pari a 1.437,5 casi positivi per 100.000 abitanti (ieri era a 1.459,8, una settimana fa a 1.441,0 e un mese fa a 497,1), con 1.195.380 contagi accertati nell'ultima settimana, ma l'Istituto avverte che è difficile valutare se i dati indichino davvero un'inversione di tendenza sia perché il sistema di test è sotto pressione sia perché è possibile non vengano rilevate tutte le infezioni.

I casi attivi sono circa 3.471.000. Una settimana fa la Germania segnalava 169.571 nuovi casi con 177 decessi.