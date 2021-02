Covid Germania, oggi 861 decessi e 6.114 contagi: i dati

(Adnkronos)

E' salito a 57.981 il numero dei morti in Germania legati alla pandemia di Covid-19. Lo ha riferito il Robert Koch Institute (Rki), l'istituto che monitora l'andamento del virus nel Paese, sottolineando che si sono registrati altri 861 decessi nelle ultime 24 ore. I nuovi contagi invece sono 6.114, per un totale superiore ai 2,2 milioni.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha difeso l'approccio europeo all'acquisizione delle dosi necessarie per la campagna di vaccinazioni e giustificato i ritardi a livello continentale. "Ci sono anche buone ragioni per il fatto che è stata più lenta", ha detto riguardo alla campagna di vaccinazioni, dopo un vertice con i leader dei 16 lander tedeschi, i rappresentanti della Commissione Ue e delle case farmaceutiche.

Confermate dalla cancelliera le previsioni del piano vaccinale tedesco secondo cui entro la fine dell'estate il vaccino sarà stato offerto a tutti i 73 milioni di tedeschi adulti.