Covid Germania, oltre 13mila nuovi casi e quasi mille morti

Le autorità sanitarie della Germania hanno confermato la morte nelle ultime 24 ore di 982 persone malate di Covid-19. L'Istituto Robert Koch riferisce di 13.202 nuovi casi di contagio, per un totale di 2.161.279 infezioni e 53.972 decessi. In questo momento i casi attivi nel paese sono 241.600, con un'incidenza rispetto agli ultimi sette giorni di 101 per 100mila abitanti. I 83.957 casi registrati durante l'ultima settimana rappresentano una diminuzione su base settimanale. La scorsa settimana il governo federale ha concordato con i leader delle regioni la proroga del provvedimento di confinamento fino al 14 febbraio.