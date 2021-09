Covid Italia, bollettino Protezione Civile e numeri contagi regioni

Il bollettino Covid Italia di oggi, mercoledì 23 settembre 2021, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione per regione - su contagi, ricoveri, morti mentre per il green pass a scuola e sui trasporti arriva l'ok alla fiducia in Senato. I numeri dalla Sicilia in zona gialla, dalla Lombardia e dalla Puglia, dal Lazio e dalla Campania, dalla Toscana e dal Veneto. I numeri delle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sui vaccini in Italia. I dati delle regioni:

TOSCANA

Sono 304 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 23 settembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani sui social. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 304 su 18.182 test di cui 8.190 tamponi molecolari e 9.992 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,67% (4,5% sulle prime diagnosi)", scrive Giani evidenziando che l'"87% dei toscani ha ricevuto la prima dose di vaccino, il 75% anche il richiamo". I vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 5.292.440.

BASILICATA

Sono 38 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 23 settembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Non si registrano decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 858 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 40. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 53 (-4) di cui 3 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 1.215 (-2).

Per la vaccinazione, sono state effettuate 2.937 somministrazioni ieri. Finora 417.017 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (75,4 per cento) mentre 365.358 hanno completato il ciclo vaccinale (66 per cento), per un totale di 782.375 somministrazioni effettuate. Le percentuali più alte si registrano nella fascia di età 70-79 anni con il 96,4 per cento di prime dosi somministrate e con il 92 per cento di completamento del ciclo vaccinale.