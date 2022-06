Il 15 giugno cadono le norme in vigore dall'1 maggio 2022: dall’obbligo di utilizzare la mascherina al chiuso, all'obbligo vaccinale per gli over 50 e personale delle forze dell'ordine e della scuola. Ma il sottosegretario alla Salute Costa avverte: "Guai a pensare all'obiettivo del contagio zero".