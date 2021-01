Covid Italia, i dati di oggi per regione

(Adnkronos)

I dati dei contagi da Covid in Italia oggi, mercoledì 20 gennaio, regione per regione:

VENETO - Torna a salire il numero dei nuovi contagi da coronavirus in Veneto, anche a fronte dell'alto numero di tamponi effettuati (44.314). Secondo il bollettino di oggi sono 1.359 i nuovi casi in 24 ore, (con un'incidenza del 3%), che portano a 301.486 il totale da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati inoltre 69 decessi, con totale a 8.256. Diminuiscono ancora i dati ospedalieri, con 2.560 ricoverati nei reparti non critici, -47 rispetto a ieri, e 338, -1 nelle terapie intensive.

TOSCANA - In Toscana sono 443 i positivi in più rispetto a ieri (439 confermati con tampone molecolare e 4 da test rapido antigenico). Oggi si registrano inoltre 18 nuovi decessi:

MARCHE - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 7122 tamponi. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 417 (86 in provincia di Macerata, 135 in provincia di Ancona, 76 in provincia di Pesaro-Urbino, 65 in provincia di Fermo, 38 in provincia di Ascoli Piceno e 17 fuori regione).

BASILICATA - Sono 57 i nuovi casi positivi al Sars Cov2, di cui 55 residenti in Basilicata, registrati su un totale di 884 tamponi registrati ieri in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi.

PUGLIA - Oggi in Puglia sono 1.159, in crescita rispetto a ieri, i nuovi casi positivi al covid-19. Ieri i contagi rilevati erano stati 850 su 12.422 tamponi. Oggi il numero di test si attesta a 11.485. Così il bollettino epidemiologico quotidiano reso noto dalla Regione sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Sono stati registrati 25 decessi: 5 in provincia di Bari, 1 in provincia Bat, 1 in provincia di Brindisi, 12 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto.

ABRUZZO - Sono complessivamente 39814 i casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 279 nuovi casi. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7 nuovi casi e sale a 1349 .