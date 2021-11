Sono 10.544 i contagi Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore su 534.690 tamponi, con un tasso di positività all'1,97%. Secondo i dati del ministero della Salute sono 48 le vittime in un giorno. I pazienti ricoverati con sintomi sono 4.145 ricoverati (+ 57 da ieri). In terapia intensiva, 512 persone (+ 9).