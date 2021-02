Covid Lombardia, Bertolaso: "Possibile vaccinare tutti i lombardi entro giugno"

(Adnkronos)

L'obiettivo di Guido Bertolaso è vaccinare tutti i lombardi entro l'estate. "Tutto il sistema Lombardia sarà coinvolto. Tutti dovranno dare il loro contributo per vaccinare 10 milioni di italiani auspicabilmente entro l'estate", dice in conferenza stampa, definendolo "un traguardo assolutamente possibile", sempre che le dosi di vaccino "arrivino". Bertolaso guiderà, come già appreso nelle scorse ore, piano vaccinale anti-covid19 per la Lombardia. Ma ora è ufficiale: "Con delibera di giunta abbiamo conferito al dottor Bertolaso la qualità di consulente del presidente per l'attuazione e il coordinamento del piano vaccinale anti-covid19 per la Regione Lombardia", ha spiegato il presidente Attilio Fontana che ha aggiunto: "Sono orgoglioso di dire che Bertolaso ha dato la sua disponibilità a collaborare di nuovo con la Regione in questo momento complicato". Bertolaso "ci darà una mano in questo momento importante nella campagna vaccini, che giorno dopo giorno si evolve con notizie contraddittorie", aggiunge, riferendosi alle novità sul vaccino Aifa agli over 55. Bertolaso "ci dà sicurezza dell'ottimo risultato che otterremo".

"Sono qui per organizzare la più grande operazione di protezione civile che si sia mai realizzata in Italia, daremo il nostro contributo come Regione, che mi auguro riguardi tutta Italia. Questa è una squisita genuina, pura, situazione di emergenza di protezione civile", ha affermato Bertolaso, in conferenza stampa a Milano per annunciare il suo nuovo ruolo. Consulenza che fornirà a titolo gratuito: "Mi sono abbassato anche lo stipendio, non prenderò neanche un euro come l'ultima volta, è tutto gratis" .

"Il coronavirus è il soggetto più democratico che io abbia mai conosciuto, non guarda in faccia a nessuno. Non ha tessere di partito, non appartiene a coalizioni e ci sta creando una serie di problemi", ha affermato poi a proposito del suo nuovo incarico con cui, ha spiegato, "vado a dare una mano alle strutture competenti in Lombardia per vaccinare 10 milioni di persone". E quindi "non c'è nessuna contrapposizione politica" con il Governo, "siamo tutti responsabili di dover insieme affrontare questo problema".



Per vaccinare entro l'estate, Bertolaso intende coinvolgere quante più associazioni possibili, dalla Croce rossa agli alpini, insieme ad almeno "ventimila" volontari di protezione civile della Regione per portare avanti la campagna. "Chiederemo anche a chi è andato in pensione di dare una mano, ci sarà uno straordinario gioco di squadra", afferma. "Vaccinare gli italiani per un medico o un infermiere dovrebbe essere un dovere morale".

Al momento, si stanno già identificando con i sindaci le strutture per portare avanti la campagna, che sarà "24 ore su 24, sette giorni su sette, su vari turni". Bertolaso è "molto ottimista" sulle forniture: "Febbraio e marzo saranno ancora critici, ma da aprile in poi saremo inondati di vaccini, ne avremo quattro tipologie diverse e la parte logistica sarà estremamente complessa ma ce la faremo".

Per portare a termine con successo la campagna vaccinale "ci deve essere una fornitura di vaccini certa. Se noi siamo soggetti alla schizofrenia delle imprese farmaceutiche anche l'organizzazione più teutonica, più militare e efficace che si mette in piedi poi trova delle difficoltà grossissime", ha sottolineato ancora Bertolaso secondo il quale ci vorrebbe un decreto legge per stabilire tutti i dettagli del piano di attuazione della campagna vaccinale. "Per una vicenda così importante con tutte queste criticità secondo me un decreto legge che dicesse quali sono norme, agevolazioni e linee guida per l'attuazione del piano vaccinale nazionale non sarebbe una cattiva idea". Ad esempio, sottolinea, "risolveremmo il problema dei medici specializzandi, dei medici in pensione, risolveremmo il problema delle autorizzazioni allo stoccaggio, dei volontari della protezione civile, perché in questo momento la cosa incredibile è che i volontari non sono autorizzati a svolgere attività di protezione civile per questo tipo di finalità"..