Covid Lombardia, Bertolaso: "Stiamo vaccinando molto bene e secondo previsioni"

"Stiamo vaccinando molto bene in tutta la regione, ogni tanto vi sono gli intoppi causati da questo sistema informatico della regione Lombardia che evidentemente non è abituato a fare vaccinazioni". Così a RaiNews24 il commissario regionale Guido Bertolaso sulla campagna vaccinale anti Covid.

"Si sta cercando di sistemare questi aspetti che non sono aspetti legati alla questione sanitaria del problema ma che sono aspetti di natura tecnica - ha spiegato - Sono episodi, perché la campagna vaccinale in Lombardia, checché se ne dica, sta andando avanti secondo le previsioni". Poi, sulla vicenda Aria, Bertolaso ha detto: "Che si dovesse passare con le Poste è stato deciso il giorno in cui io sono arrivato in questa regione a dare una mano, quindi non è una grossa novità. Quando passi da un sistema informatico ad un altro, che è completamente diverso e che ha delle modalità di approccio e gestione che sono agli antipodi, ci vuole del tempo. Ma abbiamo deciso di fare questo, l'ha scelto Fontana, l'ha scelto la Moratti, con grande coraggio, perché non vogliamo avere ancora quei problemi e disagi che ci sono stati nei giorni passati".