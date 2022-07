Covid, Lopalco: "Niente immunità di popolazione con questo virus"

Per l'epidemiologo "la circolazione virale non potrà mai essere fermata"

"Con Sars-Cov-2 non ci sarà immunità di popolazione. Le caratteristiche di questo virus - ovvero la capacità di evadere il sistema immune e produrre infezioni ripetute, insieme al fatto che esiste un reservoir animale - indicano chiaramente che la circolazione virale non potrà mai essere fermata. Ma questo noi esperti lo sapevamo fin dall'inizio". Lo spiega all'Adnkronos Salute l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene all'Università del Salento.

Commentando il via libera al secondo booster per chi ha più di 60 anni, Lopalco afferma che "è una buona notizia. "Tante persone fino ad oggi si sarebbero vaccinate ma non lo potevano fare avendo meno di 80 anni. Se però non si riattiva la macchina vaccinale, il che significa risorse ad hoc, anche questa fase non decollerà mai", sottolinea.

Tra le perplessità di Lopalco anche il fatto che "la quarta dose per gli ultra ottantenni e fragili non ha ancora raggiunto coperture soddisfacenti".