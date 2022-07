Covid oggi Abruzzo, 2.298 contagi e un morto: bollettino 1 luglio

Sono 2.298 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 1 luglio 2022 in Abruzzo, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri c'è stato un morto nella Regione che porta il totale delle vittime da inizio pandemia a 3.378. Da ieri sono guarite 963 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.774 tamponi molecolari (2.375.262 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 6.870 test antigenici (3.860.295).

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 29.453. Di questi, 156 pazienti, 17 in più rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica; 7 in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Del totale dei casi positivi, 90.706 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+436 rispetto a ieri), 123.694 in provincia di Chieti (+709), 100.382 in provincia di Pescara (+498), 106.298 in provincia di Teramo (+494), 8.545 fuori regione (+45) e 4.594 (+115) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.