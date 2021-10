Covid oggi Basilicata, 10 contagi e nessun morto: bollettino 23 ottobre

Sono 10 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 23 ottobre, secondo i dati Covid del bollettino della Regione. Non si registrano decessi. Eseguiti 487 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 44. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 23 di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 860 (-34). Per la vaccinazione, sono state effettuate 956 somministrazioni ieri. Finora 430.981 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (77,9 per cento del totale della popolazione residente), 390.147 hanno completato il ciclo vaccinale (70,5 per cento) e 3.739 sono le terze dosi, per un totale di 824.867 somministrazioni effettuate.