Sono 675 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 16 novembre in Campania, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 4 morti, di cui 2 nelle ultime 48 ore e gli altri nei giorni scorsi.

In aumento i ricoveri in Campania: sono 21 i posti letto di terapia intensiva occupati, mentre sono 302 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza, 9 in più rispetto al dato di ieri.