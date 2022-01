Covid oggi Italia, 155.697 contagi e 389 morti: bollettino 27 gennaio

Numeri del covid in Italia, regione per regione, nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute

Sono 155.697 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 27 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 389 morti.

Calano ancora gli attuali positivi, oltre 10mila in meno. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.039.756 tamponi con un tasso di positività stabile al 15%. In calo i ricoveri, 148 in meno, e terapie intensive occupate, 20 in meno da ieri. Sono 1.645 i posti occupati in rianimazione, mentre nei reparti Covid ci sono 19.853 persone.

Da inizio pandemia le vittime nel Paese sono state 145.159.



I DATI DALLA REGIONE

CALABRIA - Sono 1.496 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 27 gennaio 2022 in Calabria, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 8 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 10.173 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da ieri ci sono stati 2.965 guariti. Da inizio pandemia le vittime in Calabria sono state 1.834. Il bollettino, inoltre, registra 3 ricoveri in più per un totale di 414 e, infine, una terapia intensiva occupata in più per un totale di 35.

EMILIA ROMAGNA - Sono 16.142 i nuovi contagi ca coronavirus registrati oggi, 27 gennaio, in Emilia-Romagna su un totale di 65.908 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 25.455 molecolari e 40.453 test antigenici rapidi. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 24,5%. Cui sono stati 48 morti: in totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 14.950. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 149 (-3 rispetto a ieri, pari al -2%), l’età media è di 63,4 anni. Sul totale, 95 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 62,2 anni), il 63,8%; 54 sono vaccinati con ciclo completo (età media 65,8 anni). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.610 (+33 rispetto a ieri, +1,3%), età media 71,1 anni.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 5.080 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 27 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 11 morti. Nel dettaglio, su 11.202 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.294 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 11,55%.

Sono inoltre 23.172 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 3.786 casi (16,34%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono pari a 41, mentre diminuiscono i pazienti ospedalizzati in altri reparti che risultano essere 475, ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente sono pari a 4.451.

TOSCANA - Sono 12.357 i nuovi contagi da coronavirus oggi 27 gennaio in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 20 morti. I nuovi casi, 5.623 confermati con tampone molecolare e 6.734 da test rapido antigenico, portano il totale a 706.552 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus: sono l'1,8% in più rispetto al totale del giorno precedente.

I guariti crescono del 3,2% e raggiungono quota 525.635 (74,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 20.715 tamponi molecolari e 51.660 tamponi antigenici rapidi, di questi il 17,1% è risultato positivo. Sono invece 16.269 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 76% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 172.770, -2,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.478 (13 in meno rispetto a ieri), di cui 119 in terapia intensiva (3 in meno). Oggi si registrano 20 nuovi decessi: 10 uomini e 10 donne con un'età media di 84,6 anni.

VENETO - Sono 18.998 i nuovi contagi da coronavirus oggi 27 gennaio in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 22 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione.

Il totale dei casi nella regione da inizio pandemia sale così a 1.102.848, quello dei decessi a 13.066. Sono 1.847 i ricoveri in area medica (-7) e 185 in terapia intensiva (-4).

LAZIO - Sono 13.467 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 27 gennaio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono morte 28 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 23.419 tamponi molecolari e 81.916 antigenici con un tasso di positività al 12,7%. I ricoverati sono 2.096, 6 in meno rispetto a ieri, 203 le terapie intensive occupate, 2 in meno da ieri, e 11.961 i guariti nelle ultime 24 ore. I casi a Roma città sono a quota 6.692.

Nel dettaglio i casi e i decessi nelle ultime 24 ore registrate dalle aziende sanitarie regionali. Asl Roma 1: sono 2.219 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 2: sono 2.946 i nuovi casi e 8 i decessi; Asl Roma 3: sono 1.527 i nuovi casi e 4 i decessi; Asl Roma 4: sono 532 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 5: sono 1.209 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 6: sono 1.673 i nuovi casi e 1 decesso. Nelle province si registrano 3.361 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 984 i nuovi casi e 4 i decessi; Asl di Latina: sono 1.304 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Rieti: sono 450 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl di Viterbo: sono 623 i nuovi casi.

Nel Lazio, dice l'assessore regionale Alessio D'Amato, "oggi nuovo record di guariti e sono in calo i casi giornalieri, i ricoveri e le terapie intensive. Il valore Rt per seconda settimana consecutiva sotto 1 (0.76)". Quanto al vaccino Novavax, il cui arrivo era previsto a febbraio, "abbiamo chiesto notizie".

PUGLIA - Sono 8.117 i nuovi contagi da coronavirus oggi 27 gennaio in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 9 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 43.375 tamponi eseguiti, sono così suddivisi per provincia: Bari: 2.522; Bat: 863; Brindisi: 841; Foggia: 1.235; Lecce: 1.521; Taranto: 1.005; Residenti fuori regione: 67; Provincia in definizione: 63.

Sono 126.896 le persone attualmente positive, 698 le ricoverate in area non critica e 66 in terapia intensiva. Dati complessivi: 578.552 casi totali, 7.492.051 tamponi eseguiti, 444.479 persone guarite e 7.177 decessi.

SARDEGNA - Sono 1.224 i contagi da coronavirus registrati in Sardegna oggi, 27 gennaio, secondo il bollettino con i dati Covid della Regione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.4871 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 32 (come ieri). Sette i morti. I pazienti ricoverati in area medica sono 331 (4 in più rispetto a ieri). 22.494 sono i casi di isolamento domiciliare ( 83 in meno di ieri).

Si registrano 7 decessi: un uomo di 38 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari; una donna di 64 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna; 3 uomini di 49, 86 e 91 anni e due donne di 86 e 94 anni, tutti residenti nella provincia di Sassari.

ABRUZZO - Sono 3.615 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 27 gennaio 2022 in Abruzzo, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 9 morti. Da inizio pandemia il numero delle vittime sale a 2.786. Da ieri sono guarite 391 persone. I positivi al momento nella Regione sono 103.365.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 7.940 tamponi molecolari e 21.685 test antigenici con un tasso di positività al 12.20 per cento. I ricoverati sono 415, 40 le terapie intensive occupate, una in meno da ieri, mentre gli altri 102.910 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi L’Aquila a 707, Chieti a 948, Pescara a 822 e 1.003 a Teramo.

VALLE D'AOSTA - Sono 326 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 27 gennaio 2022 in Valle d'Aosta, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati due morti nella Regione che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 504. I casi totali sono stati 28.219. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 2.390 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da ieri i guariti sono stati 664.

CAMPANIA - Sono 12.135 i nuovi contagi da coronavirus in Campania oggi, 27 gennaio, secondo i dati del bollettino Covid della Regione. Analizzati 83.290 test. Si segnalano 17 nuovi decessi, 15 avvenuti nelle ultime 48 ore, 2 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. In Campania sono 100 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.387 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.