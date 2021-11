Oltre 33mila contagi e 1200 morti. Bollettino covid con numeri altissimi in Russia oggi, 24 novembre 2021, Nelle ultime 24 ore sono stati registrati in Russia 33.558 nuovi contagi e 1.240 morti per il covid-19, dati vicini al massimo raggiunto dall'inizio della pandemia. La città più colpita è Mosca, con 2.533 contagi, seguita da San Pietroburgo con 1.842.