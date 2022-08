In Sardegna si registrano oggi 117 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 116 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 949 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 ( + 1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 129 ( - 1 ). 18087 sono i casi di isolamento domiciliare ( - 74 ). Si registra il decesso di una persona residente nel territorio della ASL di Cagliari.