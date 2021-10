Covid oggi Sicilia, 469 contagi e 3 morti. Boom a Catania

Sono 469 i contagi da covid 19 in Sicilia oggi, 8 ottobre 2021, secondo i dati del bollettino della regione, che precisa come 116 casi sono relativi alle scorse settimane. 14.977 i tamponi processati. Nell'Isola i positivi scendono a quota 11.198. In un solo giorno i guariti sono stati 1.048, mentre dei 3 decessi riportati oggi (6.880 dall'inizio dell'emergenza pandemica) solo due sono avvenuti ieri, mentre l'altro si riferisce al 6 ottobre. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 365, mentre si trovano in terapia intensiva 40 pazienti.

Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 42 a Palermo, 298 a Catania, 15 a Messina, 10 a Ragusa, 13 a Trapani, 50 a Siracusa, 18 a Caltanissetta, 15 ad Agrigento e 8 a Enna.