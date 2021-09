Covid oggi Valle d'Aosta, 1 contagio e zero morti: bollettino 9 settembre

Un nuovo contagio da coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino di oggi, 9 settembre. Zero, invece, i morti registrati in giornata. Il numero delle persone contagiate dal virus da inizio epidemia è di 12.050. I casi positivi attuali sono 93 di cui 92 in isolamento domiciliare ed uno ricoverato in ospedale. I guariti sono saliti di otto unità rispetto a ieri portando il totale complessivo a 11.484, i casi complessivamente testati sono 82.185 i tamponi totali effettuati 172.354, di cui 731 nelle ultime ore. I decessi di persone risultate positive al Covid da inizio emergenza ad oggi in Valle d’Aosta sono 473.