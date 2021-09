Covid oggi Veneto, 274 contagi: bollettino 6 settembre

Sono 274 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 6 settembre 2021, secondo i dati covid-19 nel bollettino della regione. Registrato un morto: il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza è 11.701. I nuovi casi sono stati individuati con 13.024 tamponi. Il tasso di positività è del 2,1%. Sono 285 (+9) i ricoveri totali per covid: sono 233 (+6) in area non critica e 52 (+3) in terapia intensiva.

"Non siamo davanti ad una curva che sta flettendo", dice il governatore Luca Zaia. "E' una situazione assolutamente gestibile, ma serve l'aiuto dei cittadini che devono continuare a portare la mascherina e ad evitare assembramenti. E bisogna accedere alla vaccinazione. Confermo che l'80% delle persone in terapia intensiva non sono vaccinate e oltre il 70% delle persone in area non critica non sono vaccinate. E' innegabile che i vaccini abbiano funzionato e stiano funzionando", aggiunge il governatore.