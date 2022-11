Covid, ok al vaccino booster Sanofi

"È stato approvato ieri il vaccino proteico di Sanofi, che può essere usato come booster. È un’ulteriore opzione utile da avere a disposizione contro Covid". Lo ha riferito il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Nicola Magrini, a margine della presentazione delle iniziative dell’Agenzia sull’antibiotico-resistenza.

Il vaccino anti-Covid VidPrevtyn Beta* di Sanofi aveva ricevuto lo scorso 10 novembre il via libera dell'Agenzia europea del farmaco Ema. Il Comitato per i medicinali a uso umano Chmp lo aveva raccomandato per l'uso come richiamo negli adulti precedentemente vaccinati con un vaccino a mRna o a vettore adenovirale.

Il prodotto scudo sviluppato da Sanofi Pasteur contiene una versione della proteina Spike che si trova sulla superficie della variante Beta del virus Sars-CoV-2. E contiene anche un adiuvante, per aiutare a rafforzare le risposte immunitarie al vaccino.