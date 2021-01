Covid Piemonte, 821 nuovi casi e 51 morti: il bollettino

Torino, 27 gen. - (Adnkronos)

Sono 821 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 51 morti.

Nel dettaglio, l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 821 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 170 dopo test antigenico), pari al 4% dei 20.654 tamponi eseguiti, di cui 12.981 antigenici. Degli 821 nuovi casi, gli asintomatici sono 363 (44,2%). I casi sono 213 di screening, 399 contatti di caso, 209 con indagine in corso, 45 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 73 in ambito scolastico e 703 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi di 223.854.

I ricoverati in terapia intensiva sono 163, numero invariato rispetto a ieri, i ricoverati non in terapia intensiva sono 2280 (-57 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 9.941. I tamponi diagnostici finora processati sono 2.420.788 (+20.654 rispetto a ieri), di cui 1.010.433 risultati negativi.