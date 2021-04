Covid Puglia, oggi 1.282 contagi e 48 morti: bollettino 28 aprile

Sono 1.282 i casi di coronavirus registrati oggi 28 aprile in Puglia. Secondo il bollettino quotidiano ci sono anche 48 morti. Risale di dunque di nuovo oggi nella regione la curva dei contagi del covid. Aumentano, infatti, i casi positivi rispetto a ieri a fronte di una netta diminuzione dei test. In crescita anche il numero dei decessi. Quello dei nuovi guariti si mantiene alto e pertanto calano lievemente gli attuali positivi. Continua per fortuna a scendere la quota dei pazienti ricoverati. Secondo quanto si osserva nel bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute, sono stati effettuati 12.733 test per l'infezione da coronavirus. Sei nuovi 1.282 casi registrati nelle ultime 24 ore: 502 in provincia di Bari, 116 in provincia di Brindisi, 152 nella provincia Bat, 45 in provincia di Foggia, 186 in provincia di Lecce, 279 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione. Ieri i nuovi contagi erano 1.056 su 14.623 tamponi.

Dei 48 nuovi decessi 18 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 1 in provincia Bat, 10 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Ieri erano 36. In tutto sono morte in Puglia 5.806 persone. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.198.817 test.

Sono 177.547 i pazienti guariti mentre ieri erano 176.295 (+1.252). I casi attualmente positivi sono 48.643 mentre ieri erano 48.661 (-18). I pazienti ricoverati sono 1.916 mentre ieri erano 1.953 (-37). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 231.996 così suddivisi: 89.392 nella provincia di Bari; 22.778 nella provincia di Bat; 17.350 nella provincia di Brindisi; 41.870 nella provincia di Foggia; 22.961 nella provincia di Lecce; 36.536 nella provincia di Taranto; 750 attribuiti a residenti fuori regione; 359 provincia di residenza non nota.