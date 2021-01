Crisi governo Conte, secondo giorno di consultazioni

(Adnkronos)

Consultazioni, secondo round. Questa mattina al Colle saliranno le delegazioni dei Gruppi parlamentari, in una giornata che si annuncia cruciale per gli sviluppi della crisi di governo. E gli ultimi colloqui del mattino e del pomeriggio saranno sicuramente i più attesi. In mattinata sarà la volta del Gruppo delle Autonomie, i Gruppi Misti dei due rami del Parlamento, le componenti di Azione, Più Europa e Radicali italiani. Quindi ci sarà l'incontro con i rappresentanti del neonato Gruppo Europeisti-Maie-Cd del Senato. Nel pomeriggio, si riparte con Leu, Italia Viva e il Pd.