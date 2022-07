Crisi governo, Polverini: "Per sondaggi Meloni premier è ipotesi in campo"

''Meloni prima donna premier in Italia? Da donna dico che avere un 'presidente del Consiglio rosa' mi farebbe felice, qualunque essa sia...''. La deputata azzurra Renata Polverini vedrebbe bene una donna a palazzo Chigi. Ben venga, quindi, Giorgia Meloni,alla guida di un governo del centrodestra, a maggior ragione con il conforto degli ultimi sondaggi, ma prima bisogna fare i conti con la crisi dell'esecutivo Draghi in corso, che sembra un vero e proprio salto nel buio.

"Se la Meloni arriva prima e dimostra di avere il consenso degli italiani -spiega all'Adnkronos l'ex governatrice del Lazio- io sono contenta. Intanto, però, siamo ancora nel mezzo di una crisi di governo. E la strada mi sembra sia in salita per tutti, anche per Giorgia. Ma, ripeto, se viene confermato quel che dicono i sondaggi, Meloni prima donna premier non è un'ipotesi da escludere''.