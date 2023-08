A Milano va in scena 'Only for Pet Lovers', evento per cani piccola taglia

Andrà in scena il 17 settembre prossimo ai Giardini della Guastalla di Milano, dalle 11 alle 18, 'Only For Pet Lovers' (onlyforpetlovers.it), un evento speciale e totalmente gratuito dedicato ai cani di piccola taglia che, insieme ai loro amati padroni, avranno modo di passare tanti momenti divertenti e curiosi tra attività glamour, giochi, performance, cultura cinofila, food sostenibili e molto altro. Con 'Only For Pet Lovers' l’organizzatrice di eventi e nota pr milanese Vanessa Ricci ('mamma' di ben tre mini dog) torna a proporre un nuovo appuntamento pensato per far vivere ai cani, in tutta sicurezza, una vera e propria giornata di festa senza timore di incorrere nei rischi oggettivi del confronto, anche giocoso, con gli amici a quattro zampe di mole maggiore solitamente presenti in altre manifestazioni canine. Tema caro ai proprietari di cani di piccola taglia, alla base del successo delle recenti iniziative realizzate, come il raduno barboni, maltesi e chihuahua a Peschiera Borromeo (Mi), il raduno barboni al Parco Sempione e la Pet Flower Parade al bosco Sud dell’Idroscalo nel maggio scorso.

L'evento sarà un'ccasione per scoprire, per chi non lo conoscesse, un angolo verde di 12mila metri quadri in pieno centro, realizzato nel 1555 da Paola Ludovica Torelli, contessa di Guastalla, primo giardino della città a ospitare un’area cani fin dal 1960 e, dal 1998, a istituire la libera fruizione per gli amici a quattro zampe di correre liberi (ad eccezione della zona bimbi) in determinate fasce orarie, per volontà di Caterina Azzi, presidente dell’associazione Amici della Guastalla (ente che gestisce il parco insieme al Comune). E' anche per questo motivo che 'Only For Pet Lovers', grazie al suo programma ricco di valori etici e divulgativi, è riuscito a ottenere il patrocinio del Comune di Milano - Municipio 1 da Luca Pacini, Assessore al Verde e Arredo Urbano, Manutenzioni Stradali, Casa, Edilizia Scolastica, Mercati Rionali, Politiche Giovanili e Cag, nell’ottica di promuovere e far conoscere questo gioiello nascosto e poco noto anche ai milanesi, concedendolo per la prima volta a un evento del genere.

Ricco il programma di attività che animeranno 'Only For Pet Lovers', a partire dagli spettacoli di 'Dog Dance', la disciplina di obedience che insegna ai cani coreografie in sintonia con la musica, con l’esibizione di alcuni membri della squadra (Italia Dog Dance) che rappresenterà l’Italia al prossimo Campionato Europeo di Dog Dancing 2023 (a Cremona, dal 12 al 15 ottobre) e con le performance condotte da Patrizia Zampiero (slalom tra le gambe o tra le braccia, spin, camminata all’indietro, inchino, rotolate a terra, ecc.) che spiegherà anche alcuni semplici esercizi da fare a casa con il proprio cane. Per gli amanti dei social c’è 'Pimp My Pet'. Il noto hair stylist Washington Martin di Scapigliati Parrucchieri in p.le Martini 1 a Milano acconcerà la proprietaria allo stesso modo del proprio cucciolo reso cool da Vanessa Locci, esperta pet dog stylist di Mrs. Poodle e dai luxury outfit del pet atelier So Cute di Carate Brianza (Mb), per poi potersi far immortalare in uno scatto professionale da un pet photographer. Si potrà partecipare a una sfilata da ring sotto gli occhi attenti di una giuria di esperti che proclameranno il cane più bello e quello più simpatico della giornata che verranno premiati. Alfonso Montefusco, conduttore del programma tv 'Oltre la Coda', controllore di allevamento Enci e istruttore cinofilo qualificato Regione Lombardia, racconterà storia, curiosità, attitudini e aneddoti divertenti di 10 razze canine di piccola taglia.

La dog trainer specializzata in mini dog Raffaella Gallo sarà a disposizione di tutti allo sportello cinofilo per rispondere a tutte le domande che i proprietari vorranno rivolgerle. Tra i momenti di cultura canina 'Fake News', miti e leggende metropolitane sugli amici a quattro zampe, verranno raccontate e sfatate da Vanessa Ricci e da Alfonso Montefusco, mentre l’appassionata di cinofilia storica Linda Rossini condurrà 'Cynographia Curiosa' raccontando la storia dei Giardini della Guastalla e dei cuccioli della nobiltà milanese che li frequentavano. Pet Therapy (l'impiego di animali da compagnia per curare specifiche malattie) con la dottoressa Caterina Ambrosi Zaiontz spiegherà con simulazioni, di cosa si tratta e quali siano i benefici che anche il cane di 'casa' può donare al benessere umano stimolando una serie di meccanismi biologici naturali, attivando il sistema immunitario e migliorando le difese dell’organismo.

E sempre in tema di salute la pet therapist e dog trainer Elisa Dal Bosco parlerà dei cani molecolari e in particolare dei Cani Allerta Diabete, mostrando dal vivo come il cane sia in grado di avvertire la persona (o un genitore in caso di bambini), dell'approssimarsi di una variazione della glicemia. E poi un’area lounge a cura di Chihui Dog Club con le sdraio coprisole per piccoli pet di Lillimia, il pet bar con coppette gelato e yogurt per cani di Pet Pwr e tanti stand di aziende specializzate in prodotti food e pet accessories. Per tutti i partecipanti all’evento in omaggio la medaglietta AidmyPet che consente in caso di smarrimento di rintracciare il proprietario senza leggere il microchip e di accedere alle informazioni medico-sanitarie del cucciolo semplicemente avvicinando lo smartphone senza bisogno di scaricare app. E’ gradita la conferma di partecipazione scrivendo una mail a info@onlyforpetlovers.it. In caso di pioggia, l'evento verrà rimandato alla domenica successiva.