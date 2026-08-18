A Pordenonelegge anteprime con Houellebecq, Duffy, Schlesser e Malakut

Il ritorno dello scrittore e poeta francese Michel Houellebecq, l’anteprima nazionale della poetessa scozzese Carol Ann Duffy, personalità contemporanea di straordinaria autorevolezza, e tante altre grandi anteprime internazionali: dal 16 al 20 settembre, Pordenonelegge Poesia si conferma la più grande “agorà” nazionale sul fare poetico in Italia. Curato da Gian Mario Villalta e Roberto Cescon, il cartellone 2026 proporrà sabato 19 settembre la duplice presentazione dell’ultima raccolta 'Natura' di Carol Ann Duffy (Crocetti), abbinata all’anteprima in uscita in autunno, per l'editore Vallecchi. Michel Houellebecq, figura di riferimento della letteratura mondiale, domenica 20 settembre dialogherà con Paolo Di Paolo nell'incontro 'La lotta sempre persa', presentando il volume diversi 'Si perde sempre', in libreria dal 22 settembre per La nave di Teseo.

Sempre sul fronte internazionale, nella Dissensio Arena farà tappa Bita Malakuti, voce iraniana in esilio, con la prima traduzione italiana assoluta delle sue poesie, pubblicata dalla casa editrice Il Ponte del sale. Mentre l’autore bestseller francese Thomas Schlesser a Pordenonelegge in anteprima nazionale arriverà con il nuovo romanzo 'Il gatto del giardiniere' edito Longanesi, dove la poesia occupa un rilievo centrale: ne parlerà al festival con Gian Mario Villalta e terrà inoltre una lezione sul tema 'Viaggio in versi'. In cartellone anche le prime presentazioni dei poeti coreani Choi Dongho e Kim Kooseul e della scozzese Kathleen Jamie.

Arriva intanto la notizia di Premio di Rappresentanza della Camera dei Deputati conferito al contest Esordi di Fondazione Pordenonelegge.it, progettato per lo “scouting” di tre autori/autrici esordienti in edizione cartacea: quest’anno Alessio Cassera, Flavia Fratini e Giulia Oglialoro. Di rilievo strategico il debutto del nuovo progetto antologico L’Europa della Poesia, promosso da Fondazione Pordenonelegge.it, a cura di Gian Mario Villalta, interamente dedicato alle voci poetiche contemporanee del centro-Europa. In programma gli incontri dedicati ai poeti sloveni, ai poeti ungheresi e ai poeti polacchi.

Sul fronte della produzione nazionale, fra gli incontri più attesi quelli con Stefano Dal Bianco, Premio Strega Poesia 2024, che sceglie il festival per presentare in anteprima il volume 'Poesie 1985-2025' (Garzanti). E con Franco Buffoni, Davide Rondoni, Antonio Riccardi, Patrizia Valduga vincitrice del Premio Saba Poesia 2026, Vincenzo Della Mea e i finalisti del Premio Strega Poesia: Fabrizio Lombardo, Isabella Leardini, Federico Italiano, Carmen Gallo e Vincenzo Ostuni.

Le novità della Collana Gialla, nata dalla sinergia tra Fondazione Pordenonelegge.it e Samuele Editore, sfileranno domenica 20 settembre: sono firmate da Antonella Bukovaz, Alberto Casadei, William Wall e da Matteo Fantuzzi, di cui si presenta postumo il volume 'Il diario del disamore'. L'intreccio fra arti visive e poesia si svilupperà attraverso la collaborazione con il Munaf, Museo Nazionale della Fotografia: l'installazione Poesia & Fotografia sarà visibile da mercoledì 16 settembre lungo la via principale sotterranea del Centro Valle, mentre in Confindustria Alto Adriatico sarà presentato il volume 'Scrittura obliqua. Fotografia e poesia', con la partecipazione di Davide Rondoni, E torna a pordenonelegge la rassegna Poesia doc, in collaborazione con Cinemazero: prevista la proiezione dei documentari 'Lingua Mater' di Massimo Garlatti-Costa, 'In gran segreto. Un racconto familiare' su Giorgio Bassani di Toni Trupia e 'Un poeta' di Simón Mesa Soto.