Estate 2025, migliaia di cani e gatti abbandonati. Enpa: "E' una piaga"

L'appello di Federico Coccìa, veterinario Brand Ambassador Ca' Zampa: "Non ci sono più scuse. Ci sono trasporti, alberghi e spiagge pet friendly"

Cane e gatto abbandonato, foto Enpa
Cane e gatto abbandonato, foto Enpa
12 agosto 2025 | 17.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Solo nel mese di luglio sono stati più di 3mila i cani e 4.300 i gatti abbandonati in strada e soccorsi da persone che li hanno portati ai rifugi o ai veterinari. "Quella dell'abbandono è una piaga di tutti gli anni - spiega all'Adnkronos Giusy D'Angelo esperta cinofila e vice presidente dell’Enpa - e, anche se ci sono le video camere in giro per le città, solo parzialmente fanno da deterrente, dato che chi abbandona tende ad allontanarsi, a raggiungere luoghi sperduti".

La cultura del rispetto dell'animale

"C'è anche un altro aspetto da considerare per quanto riguarda l'abbandono, - aggiunge D'Angelo - ci sono troppe pensioni casalinghe che per svariati motivi accolgono troppi animali e poi li smarriscono e finiscono nel canile, dove il proprietario li trova al ritorno delle vacanze. E ancora c'è il fenomeno, particolarmente radicato nelle campagne, tra i pastori, che fanno riprodurre il proprio cane e poi abbandonano i cuccioli provocando un incremento del randagismo. E' necessaria una cultura del rispetto e del benessere dell'animale: da qui la nostra campagna 'Non buttarlo via. Non è un rifiuto'. L'animale non è un oggetto, dice ancora lo slogan della campagna, abbandonarlo è un crimine, adottarlo è una responsabilità, l'amore non va in vacanza".

L'appello del veterinario

Un appello a non abbandonare cani e gatti viene lanciato anche da Federico Coccìa, veterinario Brand Ambassador Ca' Zampa. "Non abbandonare il tuo cane, perché il tuo cane andrà a morire. E può essere anche un pericolo per le persone. Non ci sono più scuse: oggi quasi tutte le strutture alberghiere, le spiagge e i mezzi di trasporto sono pet friendly e accolgono con piacere i nostri amici a quattro zampe". (di Giselda Curzi)

