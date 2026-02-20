circle x black
Acca Larenzia, tutti prosciolti dal gup per i saluti romani

La decisione sulle 29 persone indagate, quasi tutti militanti di Casapound, per l'episodio del 7 gennaio 2024

Saluti romani ad Acca Larenzia - Fotogramma
20 febbraio 2026 | 12.24
Redazione Adnkronos
Il gup di Roma ha prosciolto le 29 persone, quasi tutti militanti di Casapound, indagate nell’ambito dell’indagine sui saluti romani davanti all'ex sede dell'Msi di via Acca Larenzia del 7 gennaio 2024 in occasione della commemorazione di tre giovani uccisi.

Nell’inchiesta, coordinata dal procuratore capo Francesco Lo Voi e dalla pm Lucia Lotti, si contestava la violazione delle leggi Mancino e Scelba alla luce del deposito nell’aprile del 2024 delle motivazioni da parte delle Sezioni Unite della Cassazione che erano intervenute sulla questione del saluto romano.

Il giudice dichiarando il non luogo a procedere per gli indagati ha sostenuto che non vi è una ragionevole previsione di condanna.

"È stata rispettata la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione e quindi la mancanza di pericolo concreto per una manifestazione che si svolge con le stesse modalità da quasi 45 anni. Oggi si chiude un processo, mentre di fatto sono ancora impuniti e sconosciuti gli assassini di Acca Larenzia", il commento dell’avvocato Domenico Di Tullio, uno dei difensori dei 29 indagati.

