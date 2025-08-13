circle x black
Cerca nel sito
 

Addio Padre Fedele, morto a 87 anni il frate ultrà del Cosenza

Fondatore de 'Il Paradiso dei poveri', era malato da tempo

Padre Fedele alla guida di un corteo di protesta per il Cosenza calcio - Fotogramma
Padre Fedele alla guida di un corteo di protesta per il Cosenza calcio - Fotogramma
13 agosto 2025 | 10.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Padre Fedele è tornato alla Casa del Padre". Così l'associazione di beneficenza 'Il Paradiso dei poveri', sul suo profilo Facebook annuncia la morte di Padre Fedele Bisceglia, 87 anni, storico frate ultrà del Cosenza, malato da tempo, era ricoverato nel reparto di Geriatria dell'Inrca, clinica alle porte della città Bruzia.

"Con profondo dolore, l’Associazione Il Paradiso dei Poveri - sui legge sul profilo sociale dell'associazione fondata dallo stesso Bisceglia - comunica che Padre Fedele Bisceglia si è spento. Padre Fedele ha dedicato tutta la sua vita agli ultimi, ai poveri, agli invisibili. Con amore instancabile ha fondato e portato avanti questa realtà, lasciandoci in dono il suo esempio di carità, giustizia e fede. Padre Fedele ci lascia un messaggio importante - continua il messaggio sociale - 'Si deve concedere perdono al fratello per riceverlo da Dio'. Ci stringiamo nella preghiera, certi che il suo spirito continuerà a vivere in ogni gesto di amore verso il prossimo. Ciao Padre Fedele, guida ancora i tuoi poveri dal Paradiso. Riposa in pace".

Padre Fedele Bisceglia è stata una storica figura del mondo della Chiesa e del volontariato cosentino e calabrese, coinvolto in una lunga vicenda giudiziaria che lo portò all'arresto e poi fu assolto dall'accusa di aver violentato una suora. Il procedimento giudiziario gli costò la sospensione dall'Ordine dei cappuccini e il divieto di celebrare Messa. Padre Fedele, dopo l'assoluzione definitiva, chiese più volte di essere reintegrato, ma le sue richieste non sono mai state accolte.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
padre Bisceglia padre fedele padre fedele cosenza padre fedele bisceglia
Vedi anche
Appicca incendio in Irpinia, 58enne incastrato da telecamere - Video
News to go
Inflazione, carrello della spesa sempre più caro: +3,2% a luglio
Francia, l'ultimo strillone di Parigi decorato da Macron: il suo racconto al Tg1
Trump 'regala' l'Alaska a Putin: "Venerdì lo vedo in Russia" - Video
Incendio sull'A1, a fuoco ruota cisterna Gpl: le immagini - Video
News to go
Vacanze estate 2025, fuga dall'afa: boom turisti in montagna
News to go
Al-Jazeera: "Uccisi a Gaza 5 nostri reporter"
News to go
Tassa di soggiorno, ricavi in salita nel 2024
News to go
Crescono i casi di 'sharenting' in Italia e aumentano le denunce tra genitori separati
News to go
Anziani al volante, allo studio una stretta sulle patenti
News to go
Lotteria Italia, oltre 32 milioni di euro di premi 'dimenticati' dal 2002 a oggi
News to go
Shein, multa dell'Antitrust da 1 milione di euro


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza