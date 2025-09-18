circle x black
Cerca nel sito
 

Greta Thunberg fuori dal direttivo della Flotilla, Adinolfi: "Hanno rosicato e l'hanno fatta fuori"

L'ex deputato condivide il suo punto di vista sulla scelta dell'attivista svedese

Mario Adinolfi e Greta Thunberg - Ipa
Mario Adinolfi e Greta Thunberg - Ipa
18 settembre 2025 | 16.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Greta Thunberg era l'unica che finiva con la foto sui giornali" e alla Global Sumud Flottilla "hanno rosicato e l’hanno fatta fuori". Questa l'opinione di Mario Adinolfi sulla notizia dell'uscita dell'attivista svedese dal direttivo della Flotilla. "Sul sito della Global Sumud Flottilla che veleggia in direzione Gaza è stato cancellato il nome di Greta Thunberg come facente parte del direttivo. Processo sommario, sentenza di silenziamento e bye bye Greta. La motivazione? Inutile chiedere, esce fuori una generica 'differenza di vedute in materia di comunicazione'. Vi traduco la questione in termini comprensibili visto che questa non notizia è comunque in prima pagina su tutti i giornali del mondo", scrive su Facebook l'ex deputato.

"La Global Sumud Flottilla - spiega Adinolfi - ha come finalità dichiarata quella di 'portare aiuti come cibo, vestiario e farmaci ai palestinesi che soffrono a Gaza'. Ovviamente è una finalità falsa, ci sono tonnellate di aiuti che Hamas tiene fermi e fa passare centellinando per affamare il proprio popolo e poterlo controllare attraverso il mercato nero con cui si arricchisce o con le rare distribuzioni in cui può chiamare i reporters per far testimoniare la calca dei disperati attorno al cibo. Global Sumud Flottilla ha una sola vera finalità: la visibilità, che aumenta ovviamente se scatta un incidente (il famoso bengala raccontato come 'attacco di un drone') e il sogno è che avvenga con la marina israeliana".

Secondo Mario Adinolfi "il problema è che Greta Thunberg era l’unica che finiva con la foto sui giornali e poiché alla Global Sumud Flottilla interessano solo quelli (ovviamente se son plaudenti, i cronisti liberi li cacciano dalle imbarcazioni) si sono accorti che l’operazione rischiava di essere solo un gigantesco ufficio stampa della giovane ambientalista. Insomma, hanno rosicato e l’hanno fatta fuori". Poi prosegue: "Guai a noi se il mondo fosse governato coi metodi di Hamas e dei fiancheggiatori della Global Sumud Flottilla (sostenuta non a caso da attori, cantanti, giornalisti di grido, tutta gente che ucciderebbe la madre per trenta secondi di tv in abito da rivoluzionario e se i trenta secondi se li fotte tutti Greta Thunberg, bye bye Greta Thunberg e senza una spiegazione plausibile che somigli a un alternativo perché)".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
greta thunberg lascia flotilla greta thunberg mario adinolfi adinolfi
Vedi anche
Trump e il gesto 'illegale', la pacca sulla spalla di Re Carlo - Video
Regionali Marche, Bonaccini: "Una sfida contendibile" - Video
Regionali Marche, a Pesaro il comizio di Schlein e Bonaccini per Ricci - Videonews della nostra inviata
News to go
Inflazione in lieve calo, ma cresce il carrello della spesa
News to go
Commercio estero, cresce export a luglio
News to go
Gaza City sotto attacco di Israele, news di oggi
News to go
Israele, famiglie ostaggi in protesta contro operazione Gaza City
News to go
Debito pubblico in calo a luglio, cosa dice Bankitalia
News to go
Draghi: "L'Europa si trova in una situazione difficile"
News to go
Meloni: "Senza informazione libera non c'è vera democrazia"
News to go
Scuola, si torna tra i banchi
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza