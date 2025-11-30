Cerca nel sito
 

Ai Carabinieri nuova Maserati per trasporti sanitari urgenti, Luongo: ''Sempre pronti a intervenire''

'Innovazione, passione, professionalità e amore per il cittadino'

Ai Carabinieri nuova Maserati per trasporti sanitari urgenti, Luongo: ''Sempre pronti a intervenire''
30 novembre 2025 | 14.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

''L’Arma dei Carabinieri continua a distinguersi per dedizione, presenza costante e spirito di servizio. Una missione che si rinnova ogni giorno nel silenzioso lavoro di migliaia di donne e uomini impegnati a garantire sicurezza, legalità, assistenza e vicinanza ai cittadini in ogni angolo del Paese''. Lo ha detto il comandante generale dell’Arma, Salvatore Luongo parlando dell'arrivo della nuova Maserati Mcp Pura, esposta ieri e oggi a piazza San Lorenzo in Lucina, davanti al comando provinciale dei carabinieri di Roma. L'auto, offerta in comodato d’uso all’Arma per il trasporto urgente di organi e materiale sanitario salvavita, è un mezzo d’eccellenza, simbolo dell’incontro tra tecnologia italiana, innovazione, efficienza e impegno istituzionale al servizio della collettività.

''L’utilizzo di questa vettura rappresenta un ulteriore passo avanti nella capacità dell’Arma di intervenire in modo rapido, sicuro e puntuale in situazioni di particolare emergenza che richiedono tempi di risposta minimi'', sottolinea. Dalla lotta alla criminalità al supporto nelle emergenze sanitarie, l’obiettivo è sempre lo stesso: essere vicini concretamente al cittadino, soccorrere chi ha bisogno e tendere la mano ai più deboli.

