
Al Bambino Gesù sguardi al cielo per l'arrivo di Babbo Natale

L'iniziativa organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Corpo nazionale Soccorso alpino e Speleologico

Al Bambino Gesù sguardi al cielo per l'arrivo di Babbo Natale
18 dicembre 2025 | 14.40
Redazione Adnkronos
Tutti con lo sguardo all'insù, Babbo Natale è tornato a far visita all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma con un ingresso davvero spettacolare: dal cielo, o meglio dal tetto del padiglione Giovanni Paolo II. Cinque tecnici del Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas), equipaggiati con funi, imbragature e dispositivi di sicurezza, hanno indossato il tradizionale costume rosso calandosi lungo la facciata dell'edificio per sorprendere i bambini ricoverati. L'iniziativa, promossa dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Cnsas, ha trasformato una mattinata ordinaria in un momento di festa e stupore.

Al termine della discesa, i volontari della Protezione Civile e del Cnsas hanno incontrato i piccoli pazienti e le loro famiglie presso il Castello dei Giochi antistante la ludoteca della sede del Gianicolo, distribuendo doni e gadget. Un gesto di vicinanza e solidarietà che ha portato lo spirito del Natale tra bambini e ragazzi che trascorrono le festività in ospedale.

