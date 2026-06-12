Al fotografo Maurizio Riccardi il premio 'Tpm The Artist - Valore ai valori'

"Attraverso il suo lavoro, custodisce e tramanda un patrimonio straordinario di immagini, racconti ed emozioni, mantenendo vivo lo spirito di un’epoca che ha segnato la storia italiana. La sua opera rappresenta un ponte tra passato e futuro, fondato sui valori della memoria, della cultura e dell’autenticità". Con questa motivazione il fotografo Maurizio Riccardi ha ricevuto il premio Tpm The Artist – 'Valore ai Valori', ideato da Alessandro Scarnecchia, direttore di Terza Pagina Magazine, e promosso da Svetlana Celli, presidente dell’Assemblea Capitolina di Roma Capitale.

Maurizio Riccardi è il fotografo che ha fatto della memoria visiva e della cultura dell’immagine la propria missione. Figlio dell’indimenticabile Carlo Riccardi, considerato il primo e più celebre paparazzo della Dolce Vita felliniana, è cresciuto tra rullini, pellicole e grandi protagonisti della storia dello spettacolo e della cultura italiana, raccogliendone l’eredità con passione, professionalità e rispetto.

"Ai valori che un’immagine può custodire per sempre. Ai valori che attraversano il tempo e continuano a raccontare storie, volti ed emozioni. A Maurizio Riccardi, - si legge nella dedica del premio - erede di una straordinaria tradizione fotografica, che con passione e sensibilità conserva la luce della memoria e la trasforma in patrimonio condiviso. Perché i valori più autentici, come le grandi fotografie, non invecchiano mai: continuano a parlare al cuore delle generazioni".