circle x black
Cerca nel sito
 

Giubilei: "Io d'accordo con Segre". Albanese lascia In Onda: "Devo andare" - Video

Momenti di gelo nello studio del programma di La7. Telese: "Alle 21 doveva andare via"

Francesca Albanese
Francesca Albanese
05 ottobre 2025 | 23.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Francesca Albanese, relatrice speciale del'Onu per i Territori palestinesi occupati, si alza e abbandona lo studio di In Onda, su La7. Albanese, ospite di Luca Telese e Marianna Aprile nella puntata del 5 ottobre, se ne va mentre Francesco Giubilei - altro ospite in studio con il giornalista del Corriere della Sera Federico Fubini - fa riferimento alla posizione della senatrice Liliana Segre sull'uso del termine 'genocidio' per Gaza.

"Io intanto vorrei citare una personalità che, quando si parla di questi temi, negli ultimi mesi viene poco citata. Io sono molto d'accordo con quello che dice la senatrice Segre sul tema del genocidio...", dice Giubilei. Accanto a lui, Albanese si alza e lascia lo studio tra la sorpresa generale. "Devo andare, ho un altro appuntamento", dice Albanese. "Molto democratica, una scena vergognosa. Se si cita la senatrice Segre, ci si alza...", incalza Giubilei. "E' legato al fatto che alle 21 avrebbe dovuto lasciarci, l'avremmo salutata dopo aver fatto finire il suo intervento", interviene Telese.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
luca telese francesca albanese albanese in onda
Vedi anche
Mafia, 40 anni fa all'Asinara Falcone e Borsellino scrissero l'ordinanza del maxi processo - Videonews della nostra inviata
Corteo pro Pal a Roma, incappucciati e guerriglia in centro - Video
Freedom Flotilla verso Gaza: "Aereo israeliano sta sorvolando nostra nave" - Video
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video
Flotilla, Schlein in piazza: "Questa giornata dimostra che Italia è migliore di chi la governa" - Video
Tensione al corteo pro-Pal di Bologna, sparati lacrimogeni - Video
Corteo per Flotilla a Milano, proteste degli automobilisti: "Dovreste andare in galera" - Video
Torino, tensione tra manifestanti e forze ordine a Caselle
Gaza, a Bologna corteo e manifestazione: cori contro governo Meloni - Video
News to go
Bevande analcoliche, ad agosto vendite -11,3%
Israele-Flotilla, lo scambio via radio: "Cambiate rotta", "Andiamo avanti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza