circle x black
Cerca nel sito
 

Caso Garlasco, Stasi a sorpresa in aula è il protagonista della giornata

Condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, era a Pavia per l'udienza dell’incidente probatorio che vede indagato Andrea Sempio

Alberto Stasi
Alberto Stasi
18 dicembre 2025 | 15.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, è arrivato a sorpresa in tribunale a Pavia per l'udienza dell’incidente probatorio del caso Garlasco che vede indagato Andrea Sempio.

Quando ha lasciato il Palazzo di giustizia di Pavia accerchiato da una folla di giornalisti. Inutili i tentativi di far parlare chi ha ottenuto un permesso dal Tribunale di Sorveglianza per lasciare il carcere di Bollate ed essere presente in aula per l'indagine che potrebbe consentirgli una nuova richiesta di revisione. "Abbiate pazienza" risponde a chi gli sbarra la strada, e ancora "così non andiamo da nessuna parte" le parole di Stasi prima di riuscire a farsi spazio tra microfoni e telecamere e lasciare con i suoi difensori Pavia.

Giada Bocellari, l'avvocata da sempre al fianco di Alberto Stasi, ha tutelato il suo cliente dall'assalto dei giornalisti al termine dell'udienza. "È venuto perché questa è una giornata importante: sono 11 anni che noi parliamo di questo Dna e finalmente è arrivata la perizia. Era importante per lui esserci in questo momento, lui ha sempre partecipato al suo processo, è sempre stato presente a tutte le udienze e ci teneva a esserci. Questa giornata ha un significato particolare per la difesa e per lui in prima persona perché la vita è la sua", ha detto. (VIDEO)

Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia di Chiara Poggi, invece ha fatto sapere che rivedere Alberto Stasi - a dieci anni dalla condanna definitiva per l'omicidio della ventiseienne uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco - "non mi ha fatto nessun effetto, non ho motivi per provare qualsiasi tipo di emozione".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
caso garlasco garlasco oggi alberto stasi oggi garlasco incidente probatorio
Vedi anche
News to go
Legge 104 e smart working, le novità dal 2026
Askatasuna, perquisizioni nel centro sociale di Torino: la videonews
News to go
Imprese, crescono digitale green ed energia: giù manifattura e commercio
News to go
Ue, salta lo stop ai motori termici dal 2035
News to go
Manovra in Aula al Senato il 22 dicembre
Meteo, perturbazione atlantica sull'Italia: le previsioni - Video
News to go
Quanto costa dormire in hotel in Italia: lo studio
News to go
Torna la lebbra in Europa, casi in Romania e Croazia
Flaminia sarebbe pronta al debutto: il primo volo all'Olimpico per la sfida tra Lazio e Cremonese - Video
News to go
Bankitalia: nel 2024 spesa gestione conti correnti tradizionali sale a 101,1 euro
Manovra, Schlein: "A rischio lo Stato sociale, aumentano solo spese militari" - Video
News to go
Sciopero aerei mercoledì 17 dicembre: stop di quattro ore e possibili disagi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza