circle x black
Cerca nel sito
 

Allerta meteo gialla per temporali martedì 18 agosto: la mappa delle 7 regioni a rischio maltempo

La Protezione civile ha diramato l'avviso per Abruzzo, Calabria, Basilicata, Puglia, Molise, Campania e Sicilia

Allerta meteo gialla per temporali martedì 18 agosto: la mappa delle 7 regioni a rischio maltempo
17 agosto 2026 | 16.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Continua l'ondata di maltempo sull'Italia, anche se bisognerà aspettare ancora qualche giorno per la vera svolta meteorologica della stagione. Anche per domani, martedì 18 agosto, la Protezione civile ha diramato un avvisa di allerta meteo gialla per settori di alcune regioni sulle quali è previsto l'arrivo di forti temporali, accompagnati anche da fenomeni intensi.

Allerta meteo gialla martedì 18 ottobre: l'elenco delle regioni

Sono in totale 7 le regioni per le quali la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo per domani, stanco all'ultimo bollettino pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento. Allerta meteo gialla per rischio idraulico è stata diramata per la Calabria (Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale).

Per quanto riguarda i temporali, l'allerta è stata dichiarata - oltre che per la Calabria - anche per l'Abruzzo (Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara), la Basilicata (Basi-A1, Basi-B, Basi-A2, Basi-D, Basi-C), la Campania (Alta Irpinia e Sannio, Basso Cilento, Tanagro, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele), il Molise (Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro), la ﻿Puglia (Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica) e la Sicilia (Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie).

Infine, allerta meteo per rischio idraulico per Calabria (Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale) e Sicilia (Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie).

Le previsioni meteo del 18 agosto: temporali prima della svolta

Secondo le ultime previsioni metreo de IlMeteo.it, la giornata sarà contrassegnata da una mattinata in prevalenza stabile su tutti i settori, poi nel corso del pomeriggio scoppieranno dei temporali sugli Appennini. Si tratta di una prima ondata di maltempo che anticipa l'annunciata svolta di giovedì 20 agosto quando le temperature crolleranno anche di 8 gradi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
maltempo allerta meteo temporali svolta termica
Vedi anche
Trump con George Washington nel nuovo video generato con l'Ia: "Grazie per le tue idee"
Ballando con le stelle, Jimmy Ghione sarà nel cast: "Farò ballare il mondo" - Video
Noemi riprende il tour dopo l'incidente, l'arrivo sul palco con le stampelle: "Mi è mancato cantare" - Video
Attentato Ranucci, l'avvocato di Lavitola: "Non vuole ritrattare ma puntualizzare" - Video
Palio di Siena verso nuovo rinvio, ancora pioggia su piazza del Campo - Video
News to go
Iran-Usa, tregua scaduta e braccio di ferro su Hormuz
Palio Siena, il volto della Vergine divide la vigilia dell'Assunta - Video
Baloo non riesce più a camminare, cane soccorso in montagna dai Vigili del fuoco - Video
Come funzionano i guanti con elettroshock, la nuova idea di Trump per l'Ice - Video
Otto anni fa il crollo del Ponte Morandi, il ricordo del vigile del fuoco: "Sembrava caduta una bomba" - Video
Quadri di Cezanne, Renoir e Matisse rubati a Parma, il video dei ladri in azione
Ballando con le stelle, Noemi Bocchi imita il 'moonwalk'. L'ironia di Totti: "Ma che ti sei operata all'anca?"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza