circle x black
Cerca nel sito
 

Anci, domani sessione plenaria degli Stati generali dei piccoli Comuni

Punto stampa con Manfredi e Zangrillo

Anci, domani sessione plenaria degli Stati generali dei piccoli Comuni
19 febbraio 2026 | 18.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sono in svolgimento a Roma alla 'Nuvola' gli Stati generali dei piccoli Comuni dell’Anci, due giornate dedicate alle sfide quotidiane dei Comuni di minore dimensione demografica. Dalle 17 di oggi sono pubblicate sul sito Anci le sintesi e i dossier dei quattro tavoli tematici (numeri dei Piccoli, Bilanci, Personale, Gestioni associate) sui quali si stanno confrontando oltre 1500 sindaci e amministratori provenienti da tutta Italia. Domani si terrà la sessione plenaria, in cui le proposte emerse verranno discusse alla presenza dei vertici dell’Anci, del Dipartimento della Funzione Pubblica e dei rappresentanti del Governo che saranno presenti.

Dopo i saluti istituzionali di Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, gli interventi di Roberto Pella, vicepresidente Anci e delegato alle Aree interne, Susanna Cenni, sindaca di Poggibonsi e coordinatrice Anci regionali e Alessandro Santoni, coordinatore Anci Piccoli Comuni. Saranno quindi illustrate le conclusioni dei tavoli di lavoro.

Per il Governo sono previsti gli interventi di Wanda Ferro, sottosegretario al ministero dell’Interno, e di Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di Coesione (contributo video). La chiusura dei lavori sarà affidata a Gaetano Manfredi, presidente Anci e sindaco di Napoli, e al ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo. E’ previsto alle 12 un punto stampa del presidente Manfredi e del ministro Zangrillo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Stati generali dei piccoli Comuni Anci Governo Pubblica Amministrazione
Vedi anche
News to go
Maltempo sull'Italia ma è in arrivo un anticipo di primavera
News to go
Rottamazione quater, le novità
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza