Anvcg, morto il pres. sezione Genova Sebastiano Terzoli: cordoglio associazione

20 febbraio 2026 | 15.15
Redazione Adnkronos
E' venuto a mancare il presidente della sezione di Genova dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra (Anvcg) Sebastiano Terzoli. A darne notizia è la stessa Associazione nazionale vittime civili di guerra (Anvcg).

"Nato a Castellammare del Golfo (Trapani) nel 1938, ha trascorso la sua vita a Genova dove ha lavorato con dedizione come funzionario delle Poste e come dirigente sindacale. Reso invalido nel 1947 da un ordigno bellico inesploso, nel 1979 si è iscritto all’Anvcg e si è dedicato con generosità, passione e dedizione alla vita associativa, prima a livello locale divenendo segretario della sezione di Genova e in seguito presidente provinciale e regionale, poi anche a livello nazionale, essendo stato eletto membro del collegio dei probiviri e del collegio dei sindaci - continua Anvcg - Benvoluto e ricordato con affetto da tutti i soci della sezione, si è sempre distinto per il suo impegno nel sociale, in particolare per le vittime civili di guerra e per la promozione di politiche d’inclusione degli invalidi, rappresentando le istanze della categoria presso la Consulta della disabilità del Comune di Genova".

"Fino all’ultimo giorno ha offerto la sua testimonianza di vittima civile di guerra soprattutto ai giovani, per sensibilizzarli sui rischi da ritrovamento degli ordigni bellici inesplosi, tema a lui molto caro, e sulla promozione della cultura della pace - conclude Anvcg - Alla famiglia di Sebastiano Terzoli il presidente nazionale dell’Anvcg Michele Vigne rivolge il suo personale cordoglio e dell’intera associazione".

