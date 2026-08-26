Nefertari Mancini, 32 anni, figlia di Antonio Mancini, soprannominato ‘Accattone’,e di Fabiola Moretti, si era diretta verso il carcere di Viterbo
E’ evasa dai domiciliari per andare nel carcere di Viterbo a incontrare il fidanzato. Protagonista della vicenda è Nefertari Mancini, 32 anni, figlia di Antonio Mancini, soprannominato ‘Accattone’, e di Fabiola Moretti, storici appartenenti alla Banda della Magliana. La donna per entrare nel penitenziario ha mostrato un documento intestato a un’altra persona. Una volta uscita dal colloquio la 32enne ha trovato ad attenderla i carabinieri del comando provinciale di Viterbo e gli agenti del Nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria.
Mancini è stata quindi arrestata in flagranza per evasione dai domiciliari, fabbricazione e uso di documento di identificazione falso valido per l'espatrio e sostituzione di persona. Su disposizione della procura di Viterbo, guidata dal procuratore Mario Palazzi, la 32enne si trova ora nel carcere di Civitavecchia in attesa dell'udienza di convalida.
Nei guai è finito anche un uomo che ha accompagnato la donna in auto, anche lui di 32 anni, di Roma. Sottoposto a controllo nel parcheggio dell'istituto di pena, l'uomo ha mostrato un forte stato di agitazione. Dalla successiva perquisizione veicolare è emerso il possesso di modiche quantità di hashish e cocaina per uso personale, oltre al rinvenimento di un rilevatore elettronico di microspie e telecamere.
Gli accertamenti delle forze dell'ordine hanno inoltre appurato che il 32enne che faceva da autista in realtà non aveva mai conseguito la patente di guida e aveva accumulato già diverse sanzioni definitive nell'ultimo biennio per la stessa violazione. L'uomo è stato denunciato per il reato di guida senza patente in regime di reiterazione e per procurata evasione, mentre l’auto è stata sequestrata.