Maggio o Dicembre? Viste le premesse atmosferiche, potremmo tranquillamente ribattezzare questo mese 'maggembre'. Anche questa settimana, infatti, almeno fino a sabato 17, dovremo fare i conti con situazioni meteorologiche decisamente più tipiche del cuore dell'inverno che della primavera inoltrata.

Meteo oggi e domani

L’instabilità continuerà dunque a dettare legge. Nelle prossime ore di oggi mercoledì 13 maggio avremo ancora un teso vento da ovest che accompagnerà piogge e rovesci dalla Liguria fino al Lazio, per poi estendersi rapidamente a gran parte del Centro-Sud. Andrà leggermente meglio sulle regioni del Nord, seppur in un contesto dominato da un'estesa e grigia nuvolosità. Il vero colpo di scena arriverà a partire da giovedì 14, con l'irruzione di una profonda perturbazione nordatlantica in discesa diretta dalla Scozia. Questo fronte freddo porterà un graduale ma severo maltempo al Nord, per poi inglobare il resto della Penisola soprattutto nel corso di venerdì 15 sottolinea iLMeteo.it.

E proprio venerdì 15 maggio sembrerà a tutti gli effetti il 15 dicembre. Ci aspetta un incredibile 'venerdì bianco' fuori stagione: sono previsti ben 30-40 cm di neve fresca sull'arco alpino oltre i 1500 metri di quota, le temperature subiranno un brusco stop, con le massime che faticheranno a superare la soglia dei 15°C perfino a Roma.

A seguire questo anomalo venerdì bianco, avremo un sabato altrettanto capriccioso: il maltempo insisterà su gran parte del Paese almeno fino al pomeriggio, per poi lasciare spazio, dato che “la speranza è l'ultima a morire”, ai primi timidi segnali di miglioramento. La luce in fondo al tunnel dovrebbe arrivare alla fine del weekend. Domenica 17 maggio potrebbe infatti (il condizionale resta d'obbligo) aprirsi la porta al grande ritorno dell'Anticiclone delle Azzorre, regalandoci un tempo via via più stabile e dalle sembianze più consone alla stagione.

Nel dettaglio

Oggi, mercoledì 13 maggio - Al Nord: molto nuvoloso, ma asciutto. Al Centro: instabile con rovesci e schiarite. Al Sud: instabile in particolare su Campania, Basilicata e Puglia, schiarite altrove.

Domani, giovedì 14 maggio - Al Nord: temporali con grandine. Al Centro: nubi sparse, poche piogge. Al Sud: instabilità diffusa sui settori tirrenici.

Venerdì 15 maggio - Al Nord: maltempo. Al Centro: maltempo. Al Sud: rovesci o temporali in Campania.

Tendenza: intensa perturbazione anche sabato 16 maggio, migliora un po’ domenica.