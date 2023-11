Associazione Nazionale Vittime Civili Guerra, addio al Presidente Onorario Castronovo

“Ci ha lasciati questa mattina, nella sua Catania, il nostro Presidente Onorario, il Cavaliere di Gran Croce Avv. Giuseppe Castronovo”. Ne dà notizia commosso Michele Vigne, Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG), l’ente morale che rappresenta e tutela per legge in Italia le vittime civili di guerra e le loro famiglie.

“Cieco dall’età di nove anni per l’esplosione di un ordigno bellico, è stato un protagonista assoluto della storia dell’Associazione, prima per alcuni decenni come Vicepresidente Nazionale poi, dal 2010 al 2022, come Presidente. Sotto la sua illuminata guida l’Associazione ha ottenuto importanti riconoscimenti, dalla Medaglia della Liberazione nel 2015, alla legge che ha istituito, nel 2017, la Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo” prosegue il Presidente Vigne.

E aggiunge: “Giuseppe Castronovo è stato un uomo di altissima statura morale che ha fatto dono agli altri della sua esperienza di vita segnata dal terribile incidente che lo ha privato della vista, testimone instancabile presso la collettività, e soprattutto presso i giovani, degli orrori della guerra e del valore assoluto della pace e della solidarietà. Le vittime civili di guerra italiane perdono un fratello, un amico e un dirigente che si è sempre adoperato per la categoria con passione, competenza ed un immenso talento”. I funerali si terranno il 1° dicembre a Catania alle ore 16:00, presso la Parrocchia SS. Pietro e Paolo in Via Siena 1.