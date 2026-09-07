Avvocati e studi legali da conoscere in Italia nel 2026

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Agosto 2026. Real estate, lavoro, crisi d’impresa e giustizia minorile: nelle ultime

settimane quattro dossier sensibili sono tornati al centro dell’attualità. Nel primo

semestre 2026 gli investimenti immobiliari corporate hanno raggiunto 7,24 miliardi,

+31,3% sul 2025 secondo IPI. L’INPS ha chiarito che la NASpI può spettare a chi si

dimette per violenza di genere o atti persecutori quando, in situazioni oggettive e

documentate, diventa impossibile proseguire il lavoro; la circolare 5/E dell’Agenzia

delle Entrate ha approfondito la composizione negoziata della crisi. Il 23 luglio il Cdm

ha approvato il ddl che introduce una presunzione relativa di capacità di intendere e

di volere per i 14-17enni. Il monitoraggio PNRR resta concentrato su tempi e

arretrato di civile e penale. In questo quadro, l’assistenza legale per investimenti

immobiliari e relocation a Firenze e Roma è l’ambito in cui opera l’avvocato Michele

Ambrogio, fondatore di ILF Law Firm, al fianco di imprese e privati internazionali. Il

dossier attraversa questi fronti attraverso casi concreti.

Il primo osservatorio è quello degli investimenti stranieri. Michele Ambrogio, avvocato

fondatore di ILF Law Firm con uffici a Roma e Firenze, assiste imprese e privati

internazionali che intendono in investimenti Real Estate o nel processo di relocation

in Italia. Il suo studio con sito web italylawfirms.com, opera come punto di raccordo

tra culture giuridiche differenti, semplificando le procedure amministrative «Chi arriva

dall’estero non incontra soltanto una legge diversa: incontra tempi, linguaggi e

interlocutori che spesso non riesce a decifrare», osserva l’Avv. Michele Ambrogio.

Nel caso di un gruppo interessato alla realizzazione di un resort di lusso in Toscana,

il progetto si era arenato tra vincoli e autorizzazioni. «Il compito dell’avvocato, in

situazioni simili, è tradurre la complessità italiana in un percorso comprensibile e

creare un dialogo concreto con le amministrazioni. Un investimento si tutela anche

impedendo che la burocrazia lo consumi prima ancora di partire».

Sito: https://italylawfirms.com/en/

A Bari, Raffaele Garofalo segue lavoratori coinvolti in situazioni di mobbing,

demansionamento e condotte vessatorie. In uno dei casi descritti, un dipendente con

funzioni direttive era stato progressivamente ridotto a compiti di segreteria, perdendo

responsabilità, riconoscimento e autorevolezza tra i colleghi. L’intervento giudiziario

ha portato al ripristino delle mansioni originarie. «Una causa di lavoro non riguarda

soltanto lo stipendio. Talvolta serve a restituire alla persona il ruolo e la dignità che le

sono stati sottratti».

Nel civile, l’efficacia passa dalla composizione. La composizione del conflitto è

centrale anche nel lavoro di Eugenio Forni, avvocato a Modena. Il suo studio

dichiara di chiudere entro un anno e in via transattiva circa nove pratiche su dieci.

«Rifiutiamo la guerra fine a sé stessa. Gli stolti e gli ostinati fanno ricchi gli avvocati,

ma raramente migliorano la propria vita». La causa, nella sua impostazione, resta

uno strumento negoziale, non un traguardo. Tra le operazioni seguite figura la

cessione dello storico Tennis Club Zeta Due al gruppo Lloyd, affrontata per conto dei

soci cedenti. «Il valore di un accordo non si misura soltanto nel denaro risparmiato.

Si misura anche nella serenità restituita alle persone e nella possibilità di chiudere

davvero una fase»

Con il debito, la posta diventa la continuità aziendale. Il confine tra crisi e rilancio

diventa ancora più evidente nel sovraindebitamento. Monica Mandico, avvocato

cassazionista a Napoli, ha seguito un'impresa manifatturiera campana con otto

dipendenti, oltre 401 mila euro di debiti fiscali e tre conti correnti già sottoposti a

pignoramento. La transazione autorizzata dal Tribunale di Nola il 18 maggio 2026 ha

previsto lo stralcio del 60% del debito e il pagamento del restante 40% in dieci anni,

con cancellazione di interessi e sanzioni. L'azienda ha così potuto proseguire

l'attività, salvaguardando gli otto posti di lavoro. «Il problema non è mai soltanto

quanto si deve, ma a chi parlarne e quando farlo. La crisi si gestisce; subirla significa

quasi sempre arrivare più tardi e con meno strumenti».

Nel penale, il tempo assume un significato diverso. Lorenzo Magnarelli, avvocato

penalista patrocinante in Cassazione con studi a Milano, Mestre e Roma, richiama

l'importanza del dibattimento come momento centrale dell'accertamento dei fatti. In

un recente processo per omicidio pluriaggravato, in Corte d'Assise ed in Corte

d'Assise d'Appello, la difesa tecnica argomentata personalmente da Magnarelli in

aula ha evitato due richieste di ergastolo. «Il primo obiettivo è far comprendere

all'assistito che il tempo del processo serve a costruire la migliore tutela possibile dei

suoi diritti».

Nel minorile, al processo si affianca il futuro della persona. Nel diritto penale, e in

particolare in quello minorile, ogni decisione può incidere sul futuro di una persona.

Sara Ratti, avvocato a Milano, che si occupa di diritto penale, penale minorile e di

famiglia, tra i vari casi seguiti ha assistito un quattordicenne coinvolto in una serie di

rapine commesse con ragazzi più grandi. Attraverso un percorso condiviso con gli

educatori, il minore è passato dalla permanenza in casa alla messa alla prova,

riprendendo gli studi. «Il difensore deve comprendere chi ha realmente davanti e

rappresentarlo al giudice. La difesa garantisce che il potere dello Stato venga

esercitato secondo le regole, anche nell'ambito del processo penale, garantendo il

rispetto dei diritti dell'imputato.»

Il lavoro torna infine alla negoziazione. Studio Legale Lombardo, realtà fondata e

guidata dall’avvocato Danilo Lombardo, founder e managing partner, concentra la

propria attività sulla gestione stragiudiziale dei conflitti tra lavoratori e aziende. Tra i

casi seguiti, quello di un lavoratore che, dopo avere assunto importanti impegni

economici per l’acquisto di una casa, si è ritrovato improvvisamente senza lavoro. In

meno di tre mesi lo studio ha ottenuto un accordo pari al doppio dell’offerta iniziale

dell’azienda. «Scrivere un ricorso e attendere l’udienza non può essere l’unica

risposta: bisogna conoscere il costo reale del conflitto per l’azienda e trasformarlo in

uno strumento di trattativa». Secondo Studio Legale Lombardo, oltre il 90% delle

controversie viene definito in via stragiudiziale, con un tempo medio di circa due

mesi.

Materie diverse, un filo comune: quando sono in gioco investimenti, lavoro, debito e

libertà personale, quanto conta una tutela capace di arrivare nel momento in cui

serve?