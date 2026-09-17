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Bambino cade dal balcone al terzo piano a Roma, era solo in casa: è gravissimo

Soccorso dai passanti, denunciato il padre

Eliambulanza - (Ipa)
Eliambulanza - (Ipa)
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17 settembre 2026 | 16.45
Silvia Mancinelli
LETTURA: 1 minuti

Solo in casa, si sarebbe arrampicato sulla ringhiera del balcone precipitando da un'altezza di circa dieci metri. Il bambino, 6 anni da compiere, è stato soccorso dai passanti ed elitrasportato in gravissime condizioni al policlinico Gemelli.

I fatti intorno alle 18 di ieri in via Giovanni XXIII a Montelanico, in provincia di Roma. Sul posto, impegnati per le indagini, i carabinieri di Colleferro che hanno denunciato il padre, un 34enne colombiano.

L'uomo, secondo quanto ricostruito dai militari, si sarebbe allontanato insieme alla figlia per svolgere alcune commissioni, lasciando solo il bambino.

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