circle x black
Cerca nel sito
 

Leo morto soffocato all'asilo nido nell'Aretino, cosa è emerso dall'autopsia

Attesa per la relazione sui tempi, ancora non è chiaro se ci fossero margini per un intervento salvavita

Un asilo nido, repertorio
Un asilo nido, repertorio
19 novembre 2025 | 17.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un cappuccio impigliato a un ramo e il gioco si è trasformato in tragedia: così avrebbe perso la vita il piccolo Leonardo Ricci, 2 anni e mezzo, nel giardino dell'asilo 'Ambarabà Ciccì Coccò' di Soci, frazione nel comune di Bibbiena in provincia di Arezzo. L'autopsia, eseguita all'ospedale di Siena dal professor Mario Gabbrielli, avrebbe escluso qualsiasi patologia preesistente, confermando che il decesso sarebbe avvenuto per asfissia meccanica, con possibili contributi da blocco circolatorio e shock neurologico.

La dinamica di quanto accaduto

La tragedia risale a mercoledì 12 novembre, quando il bambino, mentre giocava nel boschetto dell'asilo, è rimasto agganciato al ramo con il cappuccio del giubbotto. Nonostante l'intervento immediato del personale presente, per Leo non c'è stato nulla da fare. L'inchiesta della procura di Arezzo, coordinata dal pubblico ministero Angela Masiello e dalla procuratrice Gianfederica Dito, procede per omicidio colposo e vede indagate tre educatrici, un'assistente e la coordinatrice della struttura, mentre la maestra presente quel giorno che ha dato l'allarme non risulta coinvolta.

Giovedì 20 novembre il funerale

Il sopralluogo, condotto dai magistrati e la relazione autoptica del professor Gabbrielli, chiariranno i tempi trascorsi dall'incidente e se ci fossero margini per un intervento salvavita, come è stato spiegato all'Adnkronos. Intanto la comunità di Soci si prepara a dare l'ultimo saluto al piccolo: giovedì 20 novembre, alle ore 15, alla Pieve di Romena, in Casentino, sarà celebrato il funerale, richiesto dalla famiglia in forma silenziosa e raccolta, con amici e vicini stretti nel dolore. In memoria di Leo, i genitori hanno aperto una raccolta fondi destinata a progetti a favore dei bambini del Casentino, cercando di trasformare il dolore in un gesto di speranza per altri piccoli.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
bimbo morto all'asilo nido bimbo morto all'asilo bambino morto all'asilo bambino morto all'asilo autopsia
Vedi anche
Coldiretti: "Prezzi agricoli in picchiata, le aziende rischiano di fallire"
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Lavoro dei tavoli continuerà, a testa bassa per risposte ai cittadini” - Video
News to go
Salta trattativa ex Ilva, sindacati proclamano 24 ore di sciopero
Unipol apre sede a Bruxelles, Cimbri: "Leggi sempre più fatte in Ue"
News to go
Influenza, già colpiti 1,7 milioni di italiani
News to go
Maltempo in Friuli, Coldiretti: oltre mille ettari di cereali e ortaggi sott'acqua
News to go
Telemarketing, dal 19 novembre stop a chiamate commerciali da finti cellulari italiani
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Programmare insieme il futuro”
Stati generali salute Lazio, Schillaci: "Allenza con regioni per aumentare prevenzione" - Video
News to go
Bonus elettrodomestici, click day il 18 novembre: come richiederlo
Bove: "La mia condizione fisica migliora e voglio tornare a giocare il prima possibile" - Video
Roma, Verdone sindaco per un giorno: "Roberto, oggi ti comando" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza