Bandiere Verdi alle spiagge dei bimbi, il 27 maggio l'elenco 2026. Calabria e Sicilia rafforzano il primato, 3 new entry in Africa

Appuntamento a Modica dove saranno svelate le località di mare a misura di famiglia selezionate dai pediatri italiani. Quest'anno il vessillo anche in lingua inglese. Bimbi in aereo? Il pediatra: "Non ci sono controindicazioni anche per grandi distanze"

Mentre la bella stagione avanza e il mondo della scuola entra nel mese clou che accompagna gli studenti alla fine delle lezioni e di un anno di fatiche, si avvicina anche il momento di pianificare le prossime vacanze. Come scegliere la meta? Per chi ha figli al seguito è in arrivo una mappa dettagliata del mare a misura di famiglia. Sarà svelato mercoledì 27 maggio, durante un incontro nell'aula consiliare del Municipio della città di Modica in Sicilia, l'elenco completo delle spiagge insignite della Bandiera Verde 2026, riconfermate e assegnate per la prima volta. A presentarlo ufficialmente, alla presenza delle autorità, Italo Farnetani, pediatra fondatore e coordinatore della ricerca. La Bandiera Verde indica una spiaggia adatta ai bambini e alle famiglie scelta esclusivamente dai camici bianchi dei piccoli.

Il progetto, nato nel 2008, giunge al suo 19esimo anno e si basa sulle indicazioni di 3.238 pediatri italiani e stranieri. E quest'anno, spiega Farnetani all'Adnkronos Salute, "vista l'alta presenta di piccoli turisti stranieri nel Belpaese e vista la dimensione internazionale dell'iniziativa, avremo anche la bandiera verde in lingua inglese. L'importanza del riconoscimento si basa sul fatto che la scelta delle spiagge da insignire può avvenire solo su indicazione dei pediatri. Pertanto ha una valenza scientifica e professionale". La consegna del vessillo a sindaci e ambasciatori avverrà a Termoli (Campobasso) l'11 luglio 2026.

Quali novità dall'elenco 2026? Dalle prime rilevazioni emerge che Calabria e Sicilia allungano il distacco: le scelte dei pediatri consolidano e ampliano il primato di queste due regioni, confermate come quelle con il maggior numero di spiagge adatte ai bambini. L'Abruzzo mantiene invece il record nazionale per densità di località insignite.

Le indicazioni dei camici bianchi dei piccoli mostrano anche un altro elemento: le mete lontane non sono controindicate per i più piccoli. "Anzi - analizza Farnetani - vengono considerate uno stimolo positivo alla crescita, grazie alla possibilità di conoscere nuovi luoghi, abitudini e stili di vita. Le ricerche degli ultimi anni confermano inoltre che, per raggiungere destinazioni distanti, molti genitori con bambini anche molto piccoli preferiscono l'aereo, scegliendo anche località vicine agli aeroporti". Il mezzo aereo, assicura Farnetani, "non è controindicato nell'infanzia, anzi è consigliato per le grandi distanze".

E fra le new entry nella famiglia delle spiagge amiche dei bimbi ci sono anche mete estere. La possibilità della vacanza internazionale trova ulteriore conferma nel conferimento di tre nuove Bandiere Verdi in Africa, che "si aggiungono - conclude Farnetani - alle località già premiate negli anni precedenti e rafforzano la dimensione intercontinentale del progetto".